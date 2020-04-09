2020-04-09T22:57:11+03:00
Происшествия

В Тамбове на улице Лысогорской загорелись два частных дома

С огнем борются пять отделений пожарных частей [видео]
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Огонь охватил два жилых дома и сарайОгонь охватил два жилых дома и сарай
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Серьезный пожар произошел вечером 9 апреля на улице Лысогорской областного центра. Здесь огнем оказались охвачены два частных дома, площадью 100 и 50 кв. м. и надворная постройка.

- На месте ЧП работает пять отделений пожарных частей города Тамбова, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Угрозы распространения огня на соседние домовладения нет.

О жертвах и пострадавших в происшествии пока ничего не известно.

Пока неясно, есть ли пострадавшие в этом ЧП

Пока неясно, есть ли пострадавшие в этом ЧП

Фото/видео Рины Руненко

Пожар Лысогорская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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