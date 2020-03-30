Тамбовчанам открыли бесплатный интернет-доступ к популярным образовательным и культурным платформам
Крупнейший российский сотовый оператор МТС с 26 марта обнулил стоимость интернет-трафика на популярные образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству, говорится в сообщении оператора
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В компании отмечают, что в частности это "Нетология", Arzamas, Coursera, Geek Brains, "Синхронизация", Мариинский театр в Петербурге, Эрмитажная академия, Мобильный художественный театр. До конца апреля у всех абонентов МТС трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться и расходовать пакеты интернета на всех тарифах. Напомним, ранее МТС также обнулила трафик на официальных сайтах о профилактике и защите от распространения вируса - Стопкоронавирус.рф, сайты Росминздрава, Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU