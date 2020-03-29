2020-03-29T12:41:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Тамбовской области приостановили работу санаториев и домов отдыха до 1 июня

Людей, которые уже живут там, отправят в самоизоляцию
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива.фото из архива.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за угрозы распространения коронавируса в Тамбовской области ограничат работу санаториев, домов отдыха и гостиниц. Как сообщили в обладминистрации, с 28 марта по 1 июня приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, которые находятся в регионе.

- В отношении людей, которые уже живут в указанных организациях: обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания, - говорится в постановлении.

Какие еще меры по борьбе с COVID-19 приняты в Тамбовской области, читайте в нашем материале: Коронавирус в Тамбовской области: закрываются бары и кафе, а пожилых людей обязали оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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