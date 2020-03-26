2020-03-26T18:22:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбовской области: закрываются бары и кафе, а пожилых людей обязали оставаться дома

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Тамбовщине вводят ограничения как в столице, где самое большое количество заболевшихНа Тамбовщине вводят ограничения как в столице, где самое большое количество заболевшихФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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На Тамбовщине ужесточают меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. 26 марта губернатор Александр Никитин подписал постановление, согласно которому в регионе вводится ряд ограничений.

Так, жители Тамбовской области старше 65 лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как и предписано ранее, находиться дома в течение 14 дней должны все, кто приезжает на территорию области из-за рубежа. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Для людей, находящихся в условиях изоляции, должно быть организовано оказание комплекса мер социальной защиты и ежедневное медицинское наблюдение. А работодатели обязаны оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому. Региональному управлению Роспотребнадзора и управлению здравоохранения предписывается организовать контроль за соблюдением карантина. При проявлении любых симптомов инфекционного заболевания находящийся в изоляции человек должен быть госпитализирован.

- В соответствии с документом с 28 марта временно приостанавливается для посетителей работа театров, музеев, библиотек, дворцов культуры, кинотеатров, зоопарка, бассейнов, стадионов, спортклубов, фитнес-центров, развлекательных парков и других организаций, предприятий и учреждений в области культуры, спорта, досуга и развлечений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также временно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

В детских садах, при согласии родителей, должна быть обеспечена работа «дежурных групп» численностью не более 12 воспитанников с соблюдением строгих санитарных норм.

Обучающиеся в организациях дополнительного образования детей и взрослых должны быть переведены на дистанционную форму обучения или на индивидуальные учебные планы.

В магазинах должны быть усилены санитарных меры и проведена работа по минимизации очередей и скоплений покупателей: постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдения дистанции не менее 1 метра друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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