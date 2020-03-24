2020-03-24T11:59:27+03:00
Происшествия

В Тамбовской области возбудили уголовное дело из-за гибели детей в трансформаторной подстанции

Расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ребята играли в прятки и зашли в запретную зонуРебята играли в прятки и зашли в запретную зону
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Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело после того, как в трансформаторной подстанции, расположенной в Мичуринске, нашли тела двоих детей. Как выяснилось, в 22 часа 23 марта ребят обнаружил сотрудник энергетической компании при плановом обходе территории. По предварительным данным, мальчики 7 и 10 лет погибли из-за поражения электрическим током.

- По данному факту следственным отделом по городу Мичуринск СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

По версии следствия, вечером 23 марта трое ребят играли на улице в прятки неподалеку от трансформаторной подстанции. Предварительно, через лаз в ограждении, дети проникли на ее и там двое из них забрались на крышу трансформаторов, где при соприкосновении с токопроводящими деталями получили смертельные травмы. Сейчас следователи и следователи криминалисты регионального СК России продолжают работу на месте происшествия, допрашивают свидетелей, представителей энергоснабжающей организации, родственников, педагогов и друзей потерпевших. Для установления точной причины смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что погибшие школьники и их семьи на учете в органах системы профилактики не состояли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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