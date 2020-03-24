На Тамбовщине двое детей залезли на трансформаторную подстанцию и погибли от удара током

В Тамбовской области в результате несчастного случая погибли двое детей. Как сообщает СУ СКР по Тамбовской области ЧП произошло 23 марта около 22 часов в городе Мичуринске.

- На огороженной территории трансформаторной подстанции на крыше трансформатора обнаружены тела двух мальчиков - 7 и 10 лет. По предварительным данным, дети погибли в результате поражения электрическим током, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - На месте трагедии работают следователи и следователи криминалисты регионального СУ СК России по Тамбовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.