2020-03-24T10:36:17+03:00
Происшествия

На Тамбовщине двое детей залезли на трансформаторную подстанцию и погибли от удара током

Трагедия с мальчиками семи и десяти лет произошла вечером 23 марта в Мичуринске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От удара током погибли мальчики 7 и 10 летОт удара током погибли мальчики 7 и 10 летФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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В Тамбовской области в результате несчастного случая погибли двое детей. Как сообщает СУ СКР по Тамбовской области ЧП произошло 23 марта около 22 часов в городе Мичуринске.

- На огороженной территории трансформаторной подстанции на крыше трансформатора обнаружены тела двух мальчиков - 7 и 10 лет. По предварительным данным, дети погибли в результате поражения электрическим током, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. - На месте трагедии работают следователи и следователи криминалисты регионального СУ СК России по Тамбовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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