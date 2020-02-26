Тамбовским предпринимателям расскажут об инновационных технологиях переработки сельхозпродукции

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:33:16+03:00

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В малом зале главного корпуса Тамбовского государственного технического университета по улице Советской, 106 пройдет круглый стол «Инновационные технологии переработки сельхозпродукции». Такая тема была выбрана не случайно, поскольку сельское хозяйство считается одной из самых важных отраслей промышленности во всем мире. Встреча запланирована на 27 февраля. Регистрация участников начнется в 09:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU