2020-02-26T10:23:42+03:00
Общество

Работа тамбовчанки вошла в шорт-лист талисманов Всероссийской переписи населения

Пользователи интернета выбрали 77 эмблем, одну из которых жюри признает лучшей
Ксения АЛЕШИНА
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Валерия Луценко изобразила "Пушистика" на воздушном шареВалерия Луценко изобразила "Пушистика" на воздушном шареФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Второй этап конкурса по выбору талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года подошел к концу. В течение десяти дней пользователи интернета голосовали за понравившуюся работу. По итогам был сформирован шорт-лист, в который вошли 77 работ, в том числе и «Пушистик» на воздушном шаре тамбовчанки Валерии Луценко.

- Согласно правилам, финалист конкурса будет определен жюри на основе сформированного шорт-листа. В состав жюри входят представители Федеральной службы государственной статистики, Издательского дома «Комсомольская правда», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и специалисты творческого направления в области создания визуальных решений. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Лучший талисман будет использован на протяжении всей кампании ВПН-2020. Он появятся на печатной, информационной и рекламной продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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