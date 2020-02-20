Рисунок тамбовчанки может стать талисманом Всероссийской переписи населения в 2020 году

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:42:16+03:00

Валерия Луценко уверена, что талисман переписи должен быть добрым и располагающим к общению Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Жительница Тамбова Валерия Луценко предложила свой талисман Всероссийской переписи населения 2020 года. По ее словам, узнав о конкурсе, идея пришла ей быстро и она оформила работу всего за один вечер.

- Предстоящая перепись населения - важное событие для нашей страны, в ходе которого каждому из нас нужно ответить на десяток анкетных вопросов. И я решила, что талисман переписи должен быть добрым, располагающим к общению. В итоге у меня получился Пушистик, - сказала Валерия.

Напомним, что завтра, 21 февраля, заканчивается голосование за работы участников национального конкурса по созданию талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Участие в нем принимают более 500 авторов из 74 российских регионов.

Победителя будут выбирать в два этапа. Сначала за работы проголосуют пользователи Интернета, а затем лучшую эмблему выберут члены жюри. У тамбовчан еще есть возможность отдать свой голос за «Пушистика», для этого надо зарегистрироваться на официальном сайте Всероссийской переписи населения 2020 года.

- Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Изображения талисмана-победителя будут использованы на протяжении всей кампании ВПН-2020, появятся на печатной, информационной и рекламной продукции, - добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU