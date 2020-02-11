«Открытие»: активные инвестиции в экономику региона

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:53:37+03:00

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- В 2019 году мы наблюдали большой спрос на кредитные ресурсы - как у физических, так и у юридических лиц: в 2019-м кредитный портфель банка в области вырос до 1,1 миллиарда рублей, - отметил Александр Матинко, управляющий банком «Открытие» в Тамбове. - По ключевым показателям вошли в ТОП6 банков региона. За прошедший год база розничных клиентов увеличилась более чем в 4 раза, а юридических лиц - в 5. Еще одна значимая тенденция прошлого года – повышенный спрос на зарплатные карты. Количество таких клиентов увеличилось до трех с половиной тысяч, более 1 тысячи – сотрудники бюджетной сферы региона.

За год в тамбовской области более 10 тысяч частных клиентов обратилось за продуктами банка, из них 2 тысячи - за кредитами, объем которых составил 400 миллионов рублей. Наиболее востребованными стали кредиты потребительские и ипотечные, а также кредитные карты.

Серьезную поддержку банк оказывает и предпринимателям области. Активно работает с Корпорацией МСП, Минэкономразвития и выдает субсидированные кредиты в рамках программы МСХ. За 2019 год новыми клиентами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» стали более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, а объем выданных им средств превысил 600 миллионов. У предпринимателей наиболее востребованным остается рефинансирование кредитов и пополнение оборотных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU