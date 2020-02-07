На рок-фестивале «Чернозем-2020» в Тамбове выступит «Операция пластилин»

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:01:54+03:00

Эта группа выступит на самом душевном событии года в третий раз

Тамбовская группа в третий раз «отожгет» на сцене у Татарского вала

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Организаторы объявили второго участника рок-фестиваля «Чернозем-2020». Это тамбовская группа «Операция пластилин», основанная в 2002 году Анатолием Царевым. Напомним, она уже выступала на самом душевном событии года в 2015 и 2016 годах.

В этом году «Чернозем» пройдет 14, 15 и 16 августа на прежнем месте — площадке возле Татарского вала. Стоимость билета на все три дня на сегодняшний день составляет 3.500 рублей. Ранее организаторы опен-эйра назвали имя первого участника. Им стал Гарик Сукачев.

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ИСТОЧНИК KP.RU