2020-02-07T19:01:54+03:00
Общество

На рок-фестивале «Чернозем-2020» в Тамбове выступит «Операция пластилин»

Тамбовская группа в третий раз «отожгет» на сцене у Татарского вала
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Эта группа выступит на самом душевном событии года в третий разЭта группа выступит на самом душевном событии года в третий раз
Изменить размер текста:

Организаторы объявили второго участника рок-фестиваля «Чернозем-2020». Это тамбовская группа «Операция пластилин», основанная в 2002 году Анатолием Царевым. Напомним, она уже выступала на самом душевном событии года в 2015 и 2016 годах.

В этом году «Чернозем» пройдет 14, 15 и 16 августа на прежнем месте — площадке возле Татарского вала. Стоимость билета на все три дня на сегодняшний день составляет 3.500 рублей. Ранее организаторы опен-эйра назвали имя первого участника. Им стал Гарик Сукачев.

Читайте также: Организаторы назвали имя первого участника «Чернозема-2020» в Тамбове

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рок-фестивале «Чернозем-2020» в Тамбове выступит «Операция пластилин»
В Тамбове пьяный подросток устроил гонки с полицией
В больнице Кирсанова, после жалобы пациента в УФАС, в четыре раза снизили стоимость снимка зуба
В Моршанске хозяин дома напал на своего гостя с ножом
На пожаре в Сосновском районе спасли женщину
В Тамбовской области полицейские нашли пять тайников с наркотиками
Профильное авиационное направление открылось в тамбовском кадетском корпусе
На тамбовчанку набросился грабитель и отобрал сумку
Тамбовчанин развратил возле кладбища студентку колледжа, которая возвращалась домой после учебы
В Тамбовской области внук-мошенник получил страховку от имени без вести пропавшей бабушки
Моршанский летчик-космонавт вернулся на Землю
Под Тамбовом водителя вынесло с трассы прямо в столб
В Тамбовскую городскую Думу внесли проект о передаче стадиона «Спартак» в областную собственность
Тамбовские энергетики заплатили штраф в 600 тысяч рублей
Тамбовская пенсионерка заявила в полицию на 24-летнего парня, который занял у нее денег и не вернул
В Тамбовской психиатрической больнице новый главврач
В Тамбове началось голосование по проекту «Народная инициатива»
В Мичуринске женщина обманом заполучила материнский капитал и купила себе земельный участок
Тамбовского бомжа будут судить за убийство знакомого, у которого он жил вместе с женой
Менеджер тамбовского банка, похитившая со счета клиента почти полмиллиона рублей, выслушала приговор
Экс-сотрудника МЧС Тамбовской области осудили за взятку