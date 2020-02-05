Организаторы назвали имя первого участника «Чернозема-2020» в Тамбове

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:16:17+03:00

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Вчера, 4 февраля, организаторы озвучили первого участника рок-фестиваля «Чернозем-2020» в Тамбове. Им стал знаменитый российский артист Гарик Сукачев.

Напомним, что Сукачев выступит на «Черноземе» уже во второй раз. В прошлом году его можно было увидеть в качестве хедлайнера второго дня фестиваля.

В какой день рок-музыкант выйдет на сцену, пока неизвестно. Но с датами проведения фестиваля уже определились. Он состоится 14, 15 и 16 августа на прежнем месте — площадке возле Татарского вала. Стоимость билета на все три дня в данный момент составляет 3.500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU