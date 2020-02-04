2020-02-04T10:36:14+03:00
Общество

Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам

Переводами уже воспользовалось более 1700 клиентов - держателей бизнес-карт
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В начале ноября 2019 года в Центральном Черноземье Сбербанк запустил переводы по бизнес-картам, благодаря чему у предпринимателей появилась возможность мгновенно переводить и получать денежные средства на бизнес-карты и карты физических лиц.

Жители региона давно оценили скорость, удобство и простоту мгновенных переводов с карты на карту. Поэтому предприниматели ждали появления этого сервиса. Теперь, чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет больше не нужно оформлять платежное поручение, нет необходимости идти в офис или банкомат за наличными. Все эти операции можно совершить за секунды, достаточно знать только номер карты Сбербанка.

- Бывает такое, что нужно оплатить товары здесь и сейчас, - говорит индивидуальный предприниматель Андрей Боков. - Теперь для этого не нужно возвращаться в офис и давать распоряжения бухгалтеру. Я ввожу номер карты получателя и сразу вижу все реквизиты. Выбираю опцию «перевод с карты на карту» и оплачиваю. Все теперь быстро и удобно.

- Перевод с бизнес-картой стал для меня отличным решением вопроса платежей, - рассказал директор ООО «Металлург» Евгений Бойко. - Я могу рассчитаться с физическим лицом всего за несколько секунд, введя номер его карты в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Для перевода необходимо выбрать карту в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн», с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя. Комиссия за перевод с бизнес-карт составляет 1,5% от суммы (минимум — 50 рублей).

- Фактически, теперь клиенты нашего банка в любой точке мира в режиме 24/7 имеют возможность перевести деньги как на бизнес-карту другого юридического лица, так и на карты физических лиц, - прокомментировал заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко. – Это помогает предпринимателям повысить мобильность и гибкость своего бизнеса. Мы сделали так, чтобы клиенты не задумывались о том, как провести операцию, а совершали бы ее там, где и когда им удобно.

Сервис переводов контролирует сама компания или предприниматель. В «Сбербанк Бизнес Онлайн» можно при необходимости установить лимиты по карте для ее держателя на расходные операции в день или месяц. Для использования услуги не нужно заключать договор. Достаточно обновить приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Для получения дополнительной информации о переводах с использованием бизнес-карт следует обращаться в подразделения Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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