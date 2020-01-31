Тамбовская Пушкинская библиотека объявила о проведении фотоконкурса, посвященного 75-летию Победы и своему юбилею

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:19:37+03:00

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Читателям Пушкинской библиотеки предлагают поучаствовать в интернет-конкурсе фотографий. Он стартует 14 февраля, одновременно с началом благотворительной акции книгодарения «190 новых книг для Пушкинской».

Напомним, суть акции заключается в том, что тамбовчане могут пополнить фонд библиотеки книгами о Великой Отечественной войне. Проект посвящен 75-летию Великой Победы и приурочен к 190-летию главной читальни региона.

- Конкурсантами могут стать все «акционеры»-дарители: учреждения, организации, предприятия, читатели. Для этого они должны сделать селфи или другое фото в момент передачи книг библиотеке и разместить его с хештегом #190КнигДляПушкинской в социальной сети Facebook. При необходимости фотографию сделают сами библиотекари и передадут участнику. Авторы таких публикаций, набравших наибольшее количество «лайков», получат ценные призы от устроителей, партнеров акции и конкурса. Заключительная дата размещения в Сети – 1 мая, а итоги будут подведены в канун Дня Победы, - пояснили в пресс-службе Пушкинской библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU