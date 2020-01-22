2020-01-22T18:12:55+03:00
Общество

Тамбовчане могут подарить книги Пушкинской библиотеке в честь ее 190-летия

Благотворительная акция посвящена еще одной важной дате — 75 летию Победы в Великой Отечественной войне
Ксения АЛЕШИНА
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Во всем мире 4 февраля отмечается Международный день книгодарения. В этот день на Тамбовщине стартует благотворительная акция «190 новых книг для Пушкинской», посвященная 190-летию областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Свой юбилей библиотека отпразднует в этом году.

Сотрудники библиотеки надеются на обновление полок с военной литературой, поскольку в текущем году вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Первые итоги акции подведут в канун годовщины.

- Для того, чтобы упростить участие, библиотекари подготовили библиографический список нужных изданий и адреса книжных магазинов, Интернет-ресурсов, где их можно приобрести. Эту информацию можно найти на сайте областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (Раздел «Читателям», далее раздел «Дарители»), - сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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