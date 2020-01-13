2020-01-13T09:45:50+03:00
Происшествия

Полицейские установили личность водителя и лыжника, которые устроили катание на улицах Тамбова

Молодым людям грозит административное наказание
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
"Экстремалам" выписали штрафы"Экстремалам" выписали штрафы
Изменить размер текста:

Тамбовские полицейские установили личность водителя и лыжника, которого он катал на своем автомобиле. Видеозапись необычного происшествия попала в интернет 12 января. На ней видно, как по улице Интернациональной, прицепившись к автомобилю, едет мужчина на лыжах. Как сообщили в региональном УГИБДД нарушителями оказались 20-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne» и его 21-летний приятель.

- Составлены административные протоколы на водителя по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины автомобиля и по ч. 1 ст. 12.29 «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения» - на «пассажира», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В итоге лыжнику грозит штраф в размере 500 рублей, а водителю «Porsche Cayenne» - в размере 1 тысячи рублей.

Фото "Подслушано в Тамбове"

Читайте также: «Бессмертный что ли?!»: тамбовчанин прокатился по городу на лыжах, привязавшись тросом к авто

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове администратор магазина украл около 250 тысяч рублей выручки
Тамбовчанина приговорили к 13 годам колонии за убийство и незаконный оборот наркотиков
В Моршанске внук ограбил родную бабушку
Тамбовчане нашли в снегу гранату
Котовчанина осудили за распространение экстремистских аудиозаписей и видео
Тамбовчанин напал с ножом на сожителя бывшей жены
Тамбовский супермаркет оштрафовали на 100 тысяч рублей
В тамбовском техническом университете выберут самую красивую студентку
52-летний тамбовчанин попал под колеса авто, вылетевшего на встречку
Полицейские установили личность водителя и лыжника, которые устроили катание на улицах Тамбова
«Бессмертный что ли?!»: тамбовчанин прокатился по городу на лыжах, привязавшись тросом к авто
Более 70,5 тысяч тамбовчан побывали в театре на новогодних праздниках
В ФК «Тамбов» вернулся тренер Калью Корстин
На Тамбовщине появятся центры правовой грамотности
На севере Тамбова отключат свет