Полицейские установили личность водителя и лыжника, которые устроили катание на улицах Тамбова

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:45:50+03:00

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Тамбовские полицейские установили личность водителя и лыжника, которого он катал на своем автомобиле. Видеозапись необычного происшествия попала в интернет 12 января. На ней видно, как по улице Интернациональной, прицепившись к автомобилю, едет мужчина на лыжах. Как сообщили в региональном УГИБДД нарушителями оказались 20-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne» и его 21-летний приятель.

- Составлены административные протоколы на водителя по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины автомобиля и по ч. 1 ст. 12.29 «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства правил дорожного движения» - на «пассажира», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В итоге лыжнику грозит штраф в размере 500 рублей, а водителю «Porsche Cayenne» - в размере 1 тысячи рублей.

Фото "Подслушано в Тамбове"

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ИСТОЧНИК KP.RU