2020-01-12T12:47:15+03:00
Общество

«Бессмертный что ли?!»: тамбовчанин прокатился по городу на лыжах, привязавшись тросом к авто

Кадры этого развлечения в Сети получили негативную оценку
Анна ГРЕБЕНКИНА
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На лыжах по проезжей части. Тамбов.

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Тамбовский экстремал, привязавшись тросом к автомобилю, прокатился по городу. Один из очевидцев такого развлечения заснял происходящее и утром 12 января выложил видео в паблик «Подслушано Тамбов».

Почти все горожане, которые оставили под постом комментарии, негативно высказались об увиденном: «Где-нибудь за городом, в лесу - ладно, но это перебор», - высказался один из пользователей.

Другие записи были более резкими: «Это не экстрим, ребята. Это - дебилизм в чистом его проявлении», «Бессмертный что ли?!», «Вот такие собственно умалишенные и погибают».

Отметим, что подобные забавы - не редкость. С приходом снежной зимы в разных городах одни, как и тамбовчанин, привязавшись к машине, катаются на лыжах, другие на сноубордах, а кто-то и на тюбинге. Однако стоит помнить: такое бесстрашие может привести к тяжелым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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