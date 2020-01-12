«Бессмертный что ли?!»: тамбовчанин прокатился по городу на лыжах, привязавшись тросом к авто
На лыжах по проезжей части. Тамбов.
Тамбовский экстремал, привязавшись тросом к автомобилю, прокатился по городу. Один из очевидцев такого развлечения заснял происходящее и утром 12 января выложил видео в паблик «Подслушано Тамбов».
Почти все горожане, которые оставили под постом комментарии, негативно высказались об увиденном: «Где-нибудь за городом, в лесу - ладно, но это перебор», - высказался один из пользователей.
Другие записи были более резкими: «Это не экстрим, ребята. Это - дебилизм в чистом его проявлении», «Бессмертный что ли?!», «Вот такие собственно умалишенные и погибают».
Отметим, что подобные забавы - не редкость. С приходом снежной зимы в разных городах одни, как и тамбовчанин, привязавшись к машине, катаются на лыжах, другие на сноубордах, а кто-то и на тюбинге. Однако стоит помнить: такое бесстрашие может привести к тяжелым последствиям.
ИСТОЧНИК KP.RU