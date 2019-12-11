2019-12-11T10:52:06+03:00
Общество

Елочные базары в Мичуринске, как и в Тамбове, откроются 15 декабря

В администрации наукограда сообщили адреса торговых точек, где будут продаваться зеленые красавицы
Ксения АЛЕШИНА
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Новый год уже совсем скоро!Новый год уже совсем скоро!Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске 15 декабря откроются официальные елочные базары. Они будут работать до 31 декабря включительно. При этом цены на новогодние елки обещают оставить на уровне прошлого года. Зеленых красавиц привезут из Ранинского, Иловайского, Ярковского и Хоботовского лесничеств.

- По сравнению с предыдущим годом добавилось несколько адресов, но большинство привычных горожанам площадок вновь превратятся в выставки пушистых зеленых красавиц, - сообщает администрация города Мичуринска.

Мичуринцы смогут купить елки на следующих торговых площадках:

- Лермонтова, на территории ярмарки;

- пересечении улиц Советской и Красной (у Центра оказания услуг);

- Советской (у общества с ограниченной ответственностью «Магазин «Путь»);

- Советской (в районе магазина «Богатырь»);

- Интернациональной (в районе магазинов «Славянка» — «Престиж»);

- Кооперативной (в районе магазина «Продукты»;

- Кооперативная в районе магазина «Антошка»;

- Полтавской, в районе д.35;

- Новой (в районе магазина «Продукты»);

- Автозаводской;

- Тамбовской (в районе магазина «Магнит»);

- Лаврова (в районе магазина «Любимые продукты»;

- Липецкое шоссе (в районе магазина «Любимые продукты»);

- Липецкое шоссе (в районе дома № 68);

- Липецкое шоссе, на территории ярмарки;

- Липецкое шоссе (в районе магазина ООО «Громушка»);

- Липецкое шоссе, в районе магазина «Эдельвейс»;

- Федеративной, в районе магазина «Айсберг»;

- Федеративной, в районе аптеки общества с ограниченной ответственностью «Фарма сеть»;

- Федеративной, в районе дома № 27;

- 7 Ноября (в районе магазина «Росинка»;

- 7 Ноября (в районе магазина «Адонис»);

Напомним, что в Тамбове елочные базары также откроются 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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