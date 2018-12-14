2018-12-14T16:52:14+03:00
Общество

В Тамбове 15 декабря развернутся елочные базары

Ксения АЛЕШИНА
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С 15 декабря в Тамбове откроются официальные елочные базары. Их работа продлиться до 31 декабря. Стоимость новогоднего дерева по сравнению с прошлым годом не должна измениться — от 150 рублей за штуку от 1 метра и до 750 рублей за четырехметровую елку. Однако следует учитывать, что это базовые цены, которые устанавливает лесхоз, а предприниматели вполне могут сделать наценку.

Напомним, что расположатся елочные базары по 82 адресам на 156 торговых местах. Всего запланировано продать 30 тысяч зеленых красавец. Также жители областного центра помимо сосен в этом году смогут приобрести ели и пихты на пересечении улиц Советской и Чичканова, а также на Красноармейской площади.

- Многие предпочитают именно ели, потому что они обладают сильным, характерным ароматом, их ветки располагаются густо, симметрично, благодаря чему со вкусом наряженная ель смотрится очень красиво. Безусловно, «королева» среди новогодних деревьев – пихта. Ее длинная, пышная хвоя изумительно красива, почти не осыпается и не колется. Она дарит самое настоящее эстетическое наслаждение, даже если учесть, что хвоя пихты не пахнет. Отметим, что ели и пихты обойдутся покупателям дороже своей скромной «сестры»-сосны, но подойдут тем, кто хочет оригинально встретить Новый 2019 год, - прокомментировали в информационном управлении администрации Тамбова.

Здесь можно узнать адреса, где официально будут продавать новогодние ёлки в городе Тамбове.

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