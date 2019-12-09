Следователи СУ СК России вспомнили детей и коллег, которые отдали жизни, чтобы спасти других

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-09T16:12:04+03:00

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9 декабря в России вспоминают мужественных, самоотверженных людей, проявивших в сложных ситуациях смелось и неравнодушие. Среди них есть совсем юные герои, которые пожертвовали своей жизнью, ради спасения других. В День Героев Отечества следователи СУ СКР по Тамбовской области поименно вспомнили этих ребят.

Это Женя Табаков, защитивший сестру от бандита, Андрей Касимов, который также погиб, спасая сестру от насильника, Данил Садыков, ценой своей жизни спасший упавшего в фонтан ребенка. Ровно год назад погиб Ваня Крапивин, который заступился за мать и получил серьезные травмы. В уходящем году, к сожалению, этот список пополнился.

Указом Президента Российской Федерации Орденом Мужества посмертно награжден Алексей Мартыненко – 10-летний мальчик, который участвовал в спасении детей при пожаре в лагере «Холдоми» в июле 2019 года. Сам Алексей получил тяжелейшие ожоги, спасти его не удалось.

Трагически оборвалась жизнь Святослава Юшкова из Республики Карелия. Ребенок пытался спасти дедушку, но в результате погиб сам. ЧП случилась 30 августа, когда дедушка-пенсионер топил баню и потерял сознание во время розжига. Одежда на мужчине быстро вспыхнула. Святослав попытался спасти дедушку, вывести его на улицу, но в результате сам оказался в огненном плену и получил ожоги 90% тела. Сотрудники следственного управления СКР в Карелии взяли шефство над семьей погибшего шестилетнего мальчика-героя. Ребенка посмертно наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

14-летний северодвинец Александр Куклин 5 апреля текущего года на улице заступился за незнакомую женщину и защитил ее от нетрезвого вооруженного грабителя. Стечение обстоятельств, но Саша Куклин, которого следственные органы Следственного комитета России представили к награждению Нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце», был лично знаком с Иваном Крапивиным и отзывается о нем как об очень хорошем и добродушном юноше.

В Иркутской области 16-летний школьник Слава Дорошенко спас 9-летнюю девочку, которую мужчина насильно посадил в машину и пытался увезти. Мальчик сориентировался мгновенно, позвал на помощь взрослых и вместе с ними задержал злоумышленника.

По поручению Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина жительнице Челябинской области, ученице 6-го класса Елизавете Маслаковой вручили медаль СК РФ «Доблесть и отвага» за спасение 2-летней девочки. 7 мая 2019 года Лиза увидела, что вдоль железнодорожных путей станции Сатка Южно-Уральской железной дороги идет маленькая девочка, к которой на большой скорости приближается грузовой поезд. Лиза быстро спустилась по косогору, схватила девочку на руки и отбежала на безопасное расстояние. Шестиклассница также помогла найти ее родителей.

- Нельзя не упомянуть имена наших коллег и товарищей, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области. - С момента создания Следственного комитета РФ от рук преступников погибли 13 сотрудников следственных органов СК России. Это офицеры, поплатившиеся жизнью за свою принципиальность и честность: Казиахмедов Назим, Марининов Дмитрий, Казиахмедов Сейфудин, Мусаев Гамзат, Васюкович Сергей, Давыденко Анна, Алибегов Гаджи, Гаджибеков Арсен, Кяров Кантемир, Вороков Алим, Глушко Константин, Рамазанов Рамазан. К сожалению, в этом году мы потеряли нашего коллегу Владислава Капустина. Его жизнь оборвалась при исполнении служебных обязанностей 1 октября 2019 года после совершенного на него нападения. Мы всегда будем помнить и наших коллег, и, конечно, детей, которые уже никогда не смогут радовать этот мир своими улыбками.

ИСТОЧНИК KP.RU