Юг Тамбова остался без горячей воды и отопления

СЕГОДНЯ 19:01 2019-11-21T19:06:43+03:00

Из строя вышли две котельных, от которых запитаны около сотни жилых домов и соцучреждения

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21 ноября в Тамбове произошла серьезная авария на сетях теплоснабжения. Из-за порывов специалистам пришлось отключить сразу две котельные, которые обеспечивают жителей этой части города отоплением и горячей водой – на ул. Гоголя, 4 и Пионерской, 16. В результате под отключение попало 97 жилых домов, 3 учебных заведения, 4 детских сада, 6 медицинских учреждений, 20 других учреждений.

Во второй половине дня удалось запустить котельную на ул. Гоголя, а работы по котельной на ул. Пионерской все еще продолжаются. Отключенными от теплоснабжения остаются 32 жилых дома, 2 детских сада и кадетский корпус.

- Для устранения повреждения привлечены силы и средства муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» в составе 11 человек и 4 единицы техники: экскаватор, АВР УАЗ, откачка, автокран МАЗ-33., - сообщает администрация города Тамбова. - Работы планируется завершить в ближайшие несколько часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU