2019-11-20T18:07:43+03:00
Происшествия

В Тамбове прорвало трубу водопровода

В Пехотке и на МЖК может уменьшиться давление воды
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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У тамбовчан может ухудшиться напор водыУ тамбовчан может ухудшиться напор водыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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20 ноября в районе пересечения улиц Уральской и Астраханской обнаружилось повреждение на водоводе диаметром 300 мм. Как сообщили в мэрии, информация об очередном коммунальном ЧП передали в АО «Тамбовские коммунальные системы». Сейчас начаты работы по согласованию вскрышных работ.

- В период устранения повреждения возможно снижение давления воды в микрорайонах Пехотка и МЖК, - сообщает администрация города Тамбова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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