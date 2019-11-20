В Тамбове прорвало трубу водопровода
В Пехотке и на МЖК может уменьшиться давление воды
У тамбовчан может ухудшиться напор водыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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20 ноября в районе пересечения улиц Уральской и Астраханской обнаружилось повреждение на водоводе диаметром 300 мм. Как сообщили в мэрии, информация об очередном коммунальном ЧП передали в АО «Тамбовские коммунальные системы». Сейчас начаты работы по согласованию вскрышных работ.
- В период устранения повреждения возможно снижение давления воды в микрорайонах Пехотка и МЖК, - сообщает администрация города Тамбова.
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ИСТОЧНИК KP.RU