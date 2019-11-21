Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Тамбов
В Тамбове, 21 ноября, торжественно встретили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Святыню разместили в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора, где ежедневно тамбовское духовенство будет совершать молебны с чтением акафиста.
Как сообщили в пресс-службе Тамбовской епархии, у жителей областного центра есть возможность приложиться к святыне до 27 ноября. Считается, что пояс Богородицы чудодейственен и помогает исцелиться от бесплодия, а также других болезней.
Эта святыня, по мнению верующих, обладает чудодейственной силой
Фото: Тамбовская епархия
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