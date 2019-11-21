2019-11-21T17:04:11+03:00
Общество

Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Тамбов

Святыня пробудет в областном центре до 27 ноября
Ксения АЛЕШИНА
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Святыню встретили на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора города, где она будет находиться до 27 ноябряСвятыню встретили на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора города, где она будет находиться до 27 ноября
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В Тамбове, 21 ноября, торжественно встретили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Святыню разместили в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора, где ежедневно тамбовское духовенство будет совершать молебны с чтением акафиста.

Как сообщили в пресс-службе Тамбовской епархии, у жителей областного центра есть возможность приложиться к святыне до 27 ноября. Считается, что пояс Богородицы чудодейственен и помогает исцелиться от бесплодия, а также других болезней.

Эта святыня, по мнению верующих, обладает чудодейственной силой

Эта святыня, по мнению верующих, обладает чудодейственной силой

Фото: Тамбовская епархия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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