В Тамбов привезут святыню, избавляющую от бесплодия
В Тамбов 21 ноября в 8:00 на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора пройдет торжественная встреча частицы Пояса Пресвятой Богородицы. Верующие считают, что святыня помогает исцелиться от бесплодия, а также онкологии и прочих болезней.
- Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы будет доставлен на Тамбовскую землю по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь», - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.
Пояс пробудет в Спасо-Преображенском соборе до 27 ноября. В течение всего времени пребывания святыни в храме, духовенство епархии будет ежедневно совершать молебны с чтением акафиста.
Фото: Тамбовская митрополия
ИСТОЧНИК KP.RU