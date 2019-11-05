В Тамбов привезут святыню, избавляющую от бесплодия

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-05T11:00:56+03:00

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В Тамбов 21 ноября в 8:00 на Соборной площади у Спасо-Преображенского кафедрального собора пройдет торжественная встреча частицы Пояса Пресвятой Богородицы. Верующие считают, что святыня помогает исцелиться от бесплодия, а также онкологии и прочих болезней.

- Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы будет доставлен на Тамбовскую землю по благословению Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь», - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.

Пояс пробудет в Спасо-Преображенском соборе до 27 ноября. В течение всего времени пребывания святыни в храме, духовенство епархии будет ежедневно совершать молебны с чтением акафиста.

Фото: Тамбовская митрополия

ИСТОЧНИК KP.RU