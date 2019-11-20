Тамбовчане могут поддержать Анну Шишкину, претендующую на звание «Воспитатель года», отправив СМС

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-20T15:29:30+03:00

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Тамбовчанка Анна Шишкина, участница Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», ждет поддержки от земляков в интернет-голосовании.

Жители области могут проголосовать за педагога детского сада № 44 «Белоснежка» города Тамбова, отправив СМС на номер 5544 со словом vospitatel и указать через пробел цифру 9.

- На сегодняшний день наша участница вошла в число 15 лауреатов (дипломантов) X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Впереди – всероссийская конференция по дошкольному образованию, где педагоги будут делиться опытом работы в девяти секциях по разным направлениям, - напоминают в региональном управлении образования и науки.

Фото: управление образования и науки Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU