Учитель-логопед из Тамбова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-19T13:21:23+03:00

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Тамбовчанка Анна Шишкина представила наш регион на заключительном этапе всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» и вошла в число 15 лауреатов.

Анна трудится учителем-логопедом в тамбовском детском саду № 44 «Белоснежка». За плечами у нее уже имеется шестилетний стаж работы с детьми.

- Помимо детского признания педагог уже неоднократно доказывала свое профессиональное мастерство в различных конкурсах и фестивалях. Так, в городском конкурсе логопедов она стала призером. «Речевое музицирование как современное средство развития речи детей дошкольного возраста» - основное направление работы молодого педагога на сегодняшний день, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

В этом году за главный приз конкурса «Хрустальную жемчужину» боролись 79 работников дошкольных образовательных организаций. Теперь лауреатам предстоит пройти еще два конкурсных испытания – представить доклад-презентацию «Мой успешный проект» и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Имя лучшего воспитателя года в России объявят 20 ноября в Доме Правительства Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU