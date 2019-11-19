Учитель-логопед из Тамбова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Тамбовчанка Анна Шишкина представила наш регион на заключительном этапе всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» и вошла в число 15 лауреатов.
Анна трудится учителем-логопедом в тамбовском детском саду № 44 «Белоснежка». За плечами у нее уже имеется шестилетний стаж работы с детьми.
- Помимо детского признания педагог уже неоднократно доказывала свое профессиональное мастерство в различных конкурсах и фестивалях. Так, в городском конкурсе логопедов она стала призером. «Речевое музицирование как современное средство развития речи детей дошкольного возраста» - основное направление работы молодого педагога на сегодняшний день, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.
В этом году за главный приз конкурса «Хрустальную жемчужину» боролись 79 работников дошкольных образовательных организаций. Теперь лауреатам предстоит пройти еще два конкурсных испытания – представить доклад-презентацию «Мой успешный проект» и принять участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». Имя лучшего воспитателя года в России объявят 20 ноября в Доме Правительства Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU