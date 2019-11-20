В Тамбове на улице Коммунальной кипят аварийные работы после очередного прорыва коллектора
В Тамбове с самого утра работники АО «Тамбовские коммунальные системы» приступили к аварийным работам на улице Коммунальной в районе дома №16, где вчера из-за прорыва трубы на канализационном коллекторе обрушился грунт.
- Сейчас для того, чтобы определить масштабы аварии и сроки ремонтных работ, на участке порядка 20 квадратных метров разрабатывается котлован. Следующим этапом работ станет ликвидация повреждений, - говорят в информационном управлении администрации Тамбова.
Напомним, что ранее, 10 ноября, но уже в районе дома №13 на улице Коммунальной также произошла коммунальная авария на коллекторе. Спустя три дня ее устранили, а благоустройство участка улицы завершилось буквально на днях, 18 ноября.
Фото: информационное управление администрации Тамбова
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ИСТОЧНИК KP.RU