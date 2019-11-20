2019-11-20T13:32:04+03:00
Общество

В Тамбове на улице Коммунальной кипят аварийные работы после очередного прорыва коллектора

Специалисты оценивают масштабы повреждений
Ксения АЛЕШИНА
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Специалисты определяют масштабы аварии и сроки ремонтных работСпециалисты определяют масштабы аварии и сроки ремонтных работФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове с самого утра работники АО «Тамбовские коммунальные системы» приступили к аварийным работам на улице Коммунальной в районе дома №16, где вчера из-за прорыва трубы на канализационном коллекторе обрушился грунт.

- Сейчас для того, чтобы определить масштабы аварии и сроки ремонтных работ, на участке порядка 20 квадратных метров разрабатывается котлован. Следующим этапом работ станет ликвидация повреждений, - говорят в информационном управлении администрации Тамбова.

Напомним, что ранее, 10 ноября, но уже в районе дома №13 на улице Коммунальной также произошла коммунальная авария на коллекторе. Спустя три дня ее устранили, а благоустройство участка улицы завершилось буквально на днях, 18 ноября.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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