В Тамбове пока не приняли решение о размещении колокольни в сквере на площади Л. Толстого
15 ноября в Тамбовской городской Думе состоялось заседание Совета по монументальному искусству. Первым на повестке дня стоял вопрос об установлении на площади Льва Толстого памятного знака – семиметровой колокольни, которую инициативные горожане (родители учеников гимназии №7 им. Святителя Питирима) и мэр Тамбова Наталия Макаревич предложили установить в сквере на площади Льва Толстого, где сейчас ведутся ремонтные работы. Далеко не все жители Тамбова, узнав об инициативе, поддержали ее.
- Глава города обратилась к собравшимся членам Совета с предложением перенести рассмотрение этого вопроса в целях уточнения мнения населения, - сообщает администрация города Тамбова. - Члены Совета поддержали это предложение.
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ИСТОЧНИК KP.RU