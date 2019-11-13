На площади Льва Толстого в Тамбове может появиться колокольня

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-13T14:05:54+03:00

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В Тамбовскую городскую Думу на рассмотрение совета по монументальному искусству поступило обращение от инициативной группы горожан - родителей учеников 7-й гимназии им. святителя. Питирима и мэра областного центра Наталии Макаревич, которые просят рассмотреть возможность размещения в сквере на площади Льва Толстого колокольни высотой около 7 метров. Таким образом хотят увековечить память о церкви Михаила Архангела, располагавшейся раньше в этом месте.

Напомним, сейчас в сквере ведутся работы по благоустройству, который обещают завершить к концу этого месяца. Когда создавался проект будущей зеленой зоны, здесь планировали разместить памятник Льву Толстому, имя которого носит площадь, но потом от этой идеи решили отказаться.

Не нашло поддержки и предложение горожан поставить в сквере на площади Льву Толстому памятник первому мэру города Валерию Ковалю (он жил рядом с этим местом).

Какое решение относительно возможности размещения в отремонтированном сквере колокольни, примут члены совета гордумы, пока неясно.

- Вопрос о том, нужен ли религиозный памятный знак на площади Льва Толстого совет по монументальному искусству будет рассматривать в пятницу, 15 ноября, - говорит депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

На своей страничке в соцсетях Александров организовал опрос, чтобы выяснить мнение горожан о необходимости возведения в городе еще одного культового объекта.

Кстати, в конце прошлого года в Тамбове установили поклонный крест на месте бывшей Варваринской церкви, сейчас это сквер у Первомайской площади. В будущем здесь планируют построить небольшую часовню.

ИСТОЧНИК KP.RU