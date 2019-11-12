Собор в центре Тамбова построили без каких-либо разрешений

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-12T10:48:07+03:00

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Здание Вознесенского собора, которое находится на территории одноименного монастыря на улице Московской, как выяснилось, было возведено без каких-либо разрешений. Напомним, строительство собора началось в 2010 году, и завершилось летом 2014-го.

- 30 августа 2014 года в рамках Первосвятительского визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Его Святейшеством был освящен Вознесенский собор Вознесенского женского монастыря города Тамбова, - говорится на официальном сайте тамбовской Епархии.

Несмотря на то, что здание эксплуатируют вот уже пять лет, до сих пор это сооружение не узаконено, так как при проведении работ по строительству собора, никаких разрешительных документов епархия не получила. Исправить ситуацию представители РПЦ сейчас пытаются через арбитражный суд Тамбовской области, куда они обратились с иском к мэрии, чтобы легализовать самовольную постройку.

- Религиозная организация «Вознесенский женский монастырь города Тамбова Тамбовской Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании права собственности на здание Вознесенского собора общей площадью 1372,3 кв. м, расположенное по адресу ул. Московская, д. 37, - говорится в документации суда.

Как следует из судебной практики, само по себе отсутствие разрешения на строительство не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку.

- В то же время суду необходимо установить, предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на строительство и (или) акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию, - следует из определения арбитражного суда области.

Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, в качестве соответчика по делу привлекли региональное управление градостроительства и архитектуры, а также управление Росреестра по Тамбовской области. Предварительное судебное заседание по иску епархии назначили на 10 декабря этого года.

Напомним, это далеко не первый подобный иск представителей РПЦ к городским властям. Так, в сентябре этого года суд вынес решение в пользу епархии, которая аналогичным образом, узаконила свое право на еще одну самовольную постройку – храм Александра Невского на улице Астраханской.

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ИСТОЧНИК KP.RU