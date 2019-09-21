Тамбовская епархия признала свое право на незаконно построенный храм

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-21T15:35:31+03:00

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В Арбитражном суде области вынесли решение по иску тамбовской епархии к администрации города Тамбова, который последняя проиграла.

Как следует из материалов дела, религиозная организация «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к городскому округу г.Тамбов в лице администрации с требованием признать право собственности на здание Храма блгв.вел.кн.Александра Невского, общей площадью 239,7 кв.м., расположенного ул.Астраханская, д.173/3А. В качестве третьих лиц к участию в рассмотрении дела привлекались представители регионального управления градостроительства и архитектуры и Росреестра, которые, впрочем, в суд не явились.

Напомним, культовое сооружение на ул. Астраханской заложили в октябре 2013 года. Год спустя епархия заключила с комитетом земельных ресурсов и землепользования мэрии договор аренды на два земельных участка под строительство храма общей площадью 1300 кв. м. В 2016 году здесь построили храм. В конце 2017 года эти участки церковникам передали в безвозмездное пользование до 2027 года.

Уже после завершения строительства епархия обратилась областное управление градостроительства и архитектуры за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Однако, из-за того, что религиозная организация возвела здание самовольно, без оформления разрешения на строительство, ей отказали. Тогда епархия "пошла" в суд, который в итоги принял решение в пользу истца.

- Иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры, - говорится в документах Арбитражного суда. - В этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан.

Суд принял во внимание то, что участок, на котором возвели храм находится в пользовании у истца, здание построено на средства епархии, кроме того, по заключению ООО «Главпроект» здание соответствует всем требованиям безопасности. В итоге, по решению Арбитражного суда церковники получили право собственности на храм.

Кстати, есть данные, что часовня возле стадиона «Динамо», которую возвели в середине сентября, также построена без каких-либо разрешительных документов и без оформления земельного участка. Проверку по этому поводу должны провести в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU