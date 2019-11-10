Ремонт обвалившегося коллектора в Тамбове займет не меньше двух дней
В Тамбове на улице Коммунальной ведутся ремонтные работы на коллекторе диаметром 300 мм, часть которого обрушилась 9 ноября.
- Разработан котлован, вытекание сточных вод и угроза подтопления близстоящих домов исключена, - сообщили в администрации города Тамбова. - В постоянном режиме организована работа двух перекачек, таким образом отключение потребителей не потребуется.
По оценкам специалистов, работы будут проводиться в течение двух дней. После их окончания рабочие восстановят нарушенное на тамбовском "Арбате" благоустройство.
Угрозы затопления подвалов нетФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Читайте также: В Тамбове обрушилась труба коллектора
ИСТОЧНИК KP.RU