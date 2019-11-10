Ремонт обвалившегося коллектора в Тамбове займет не меньше двух дней

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-10T15:34:20+03:00

Сейчас на месте ЧП работают две перекачивающие машины

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В Тамбове на улице Коммунальной ведутся ремонтные работы на коллекторе диаметром 300 мм, часть которого обрушилась 9 ноября.

- Разработан котлован, вытекание сточных вод и угроза подтопления близстоящих домов исключена, - сообщили в администрации города Тамбова. - В постоянном режиме организована работа двух перекачек, таким образом отключение потребителей не потребуется.

По оценкам специалистов, работы будут проводиться в течение двух дней. После их окончания рабочие восстановят нарушенное на тамбовском "Арбате" благоустройство.

Угрозы затопления подвалов нетФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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ИСТОЧНИК KP.RU