2019-11-10T15:34:20+03:00
Происшествия

Ремонт обвалившегося коллектора в Тамбове займет не меньше двух дней

Сейчас на месте ЧП работают две перекачивающие машины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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К ремонту коллектора приступили 10 ноябряК ремонту коллектора приступили 10 ноябряФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове на улице Коммунальной ведутся ремонтные работы на коллекторе диаметром 300 мм, часть которого обрушилась 9 ноября.

- Разработан котлован, вытекание сточных вод и угроза подтопления близстоящих домов исключена, - сообщили в администрации города Тамбова. - В постоянном режиме организована работа двух перекачек, таким образом отключение потребителей не потребуется.

По оценкам специалистов, работы будут проводиться в течение двух дней. После их окончания рабочие восстановят нарушенное на тамбовском "Арбате" благоустройство.

Угрозы затопления подвалов нет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Угрозы затопления подвалов нетФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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