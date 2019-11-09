2019-11-09T17:05:57+03:00
Происшествия

В Тамбове обрушилась труба коллектора

Канализационные стоки могут затопить подвалы жилых домов на улице Коммунальной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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9 ноября в Тамбове произошла авария на трубе канализационного коллектора. Как сообщает администрация города Тамбова, было выявлено обрушение части коллектора в районе дома 13 по улице Коммунальной.

- Администрацией города Тамбова совместно с «Водоканалом» (АО «Тамбовские коммунальные системы») организованы работы по устранению аварийной ситуации, чтобы исключить подтопление подвалов близстоящих домов, - сообщает мэрия. - На данный момент формируется ремонтная бригада, определяется вид и характер повреждения. Затем будет организовано вскрытие и работы по ремонту части коллектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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