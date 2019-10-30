2019-10-30T11:41:01+03:00
Происшествия

Ж/д вокзал Тамбова ремонтируют без разрешения на строительство

За это нарушение ОАО «РЖД» должно выплатить штраф в полмиллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Реконструкция проходит без разрешительных документовРеконструкция проходит без разрешительных документовФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мичуринская транспортная прокуратура установила, что ремонтные работы на железнодорожном вокзале Тамбова, доставляющие много неудобств жителям и гостям города Тамбова, ведутся с нарушениями. ОАО «РЖД» при реконструкции перрона не получило необходимого в этом случае разрешения на строительство.

При этом на момент проверки, как выяснили в транспортной прокуратуре, выполнялись работы по монтажу бетонной стяжки для последующей укладки брусчатки, закладке в грунт бетонных блоков для установки металлических опор дебаркадера, прокладке кабеля связи, электрического кабеля, лотков для приема ливневых вод, металлического ограждения вокзального комплекса Тамбов, строительство турникетного павильона.

- По выявленным нарушениям транспортным прокурором в отношении ОАО «РЖД» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство), - рассказали в Мичуринской транспортной прокуратуре.

По результатам рассмотрения постановления транспортного прокурора региональное управление Госстройнадзора назначило ОАО «РЖД» наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Известно, что пока постановление контролирующего органа в законную силу не вступило. Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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