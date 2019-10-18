Железнодорожный вокзал Тамбова признали опасным для пассажиров

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-18T10:22:42+03:00

ОАО «РЖД» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения, допущенные во время проведения ремонтных работ

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В Мичуринской транспортной прокуратуре проверили соблюдение требований безопасности работ, которые проводятся сейчас на территории железнодорожного вокзала. Жители и гости областного центра уже давно жалуются на состояние этого объекта: из-за реконструкции усложнился подход к перронам, местами из земли торчит арматура, кто-то стал даже свидетелем того, как на привокзальной территории падали и травмировались люди.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что эти жалобы не беспочвенны.

- Установлено, что на территории вокзального комплекса станции Тамбов-I с привлечением подрядных организаций проводятся работы по ремонту пассажирских платформ (укладка брусчатки, электрокабеля, монтаж опор дебаркадера), - рассказали в Мичуринской транспортной прокуратуре. - При этом, места проведения указанных ремонтных работ не обозначены и не огорожены. Световые сигналы, указывающие на проведение данных работ, также отсутствуют, что может привести к травмированию граждан на территории вокзала Тамбов-I.

По выявленным нарушениям транспортным прокурором в отношении ОАО «РЖД» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренных ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований), начальнику Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление.

Известно, что на сегодняшний день акты прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили – ОАО «РЖД» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU