В страшной аварии с пожаром под Тамбовом сгорела 36-летняя жительница Волгоградской области

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-16T11:08:20+03:00

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Стали известны обстоятельства аварии и пожара, которые произошли 16 октября в 5 часов 30 минут на 435 километре автодороги Р 22 "Каспий", проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» «догнал» на трассе в «Ниссан Тиида», который на тросе тащила отечественная "десятка". Известно, что поломка "Ниссана" произошла незадолго до аварии. Семья, находившаяся в иномарке следовала в Саратовскую область. После того, как обнаружилась неисправность, они стали "голосовать" чтобы остановить попутную машину, которая могла бы дотащить их до автосервиса. Тут-то их и подобрал тамбовский водитель. Проехать на буксире иномарке удалось примерно с полкилометра, когда сзади в нее врезался "ВАЗ", следовавший в попутном направлении. Известно, что у машины, находившейся на буксире, были включены все световые сигналы, почему их не заметил волгоградский водитель, который, кстати, сразу после аварии бросил раненую пассажирку и бросился в кусты, где его и обнаружили полицейские, непонятно...

- От удара оба автомобиля загорелись, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате происшествия погибла 36-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ 2112», жительница Волгоградской области, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. В аварии также пострадали оба водителя и два пассажира автомобиля «Ниссан Тиида», 48-летняя женщина и 27-летний мужчина. С места происшествия пострадавших доставили в больницу.

В ДТП погибла 36-летняя жительница Волгоградской областиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU