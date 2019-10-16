На трассе в Тамбовском районе столкнулись и загорелись два автомобиля
Серьезная авария произошла ранним утром 16 октября на 435 километре автодороги Р-22 в Тамбовском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, один из автомобилей на тросе буксировал второй, когда в них на большой скорости врезалась еще одна машина. После столкновения автомобили загорелись и оказались полностью уничтожены огнем.
ДТП с пожаром произошло ранним утром
- В аварии погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Одного из пострадавших госпитализировали, остальные направлены на амбулаторное лечение.
В аварии погиб один человек
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU