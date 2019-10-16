2019-10-16T09:33:08+03:00
Происшествия

На трассе в Тамбовском районе столкнулись и загорелись два автомобиля

В аварии погиб один человек и еще трое пострадали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От автомобилей ничего не осталосьОт автомобилей ничего не осталось
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Серьезная авария произошла ранним утром 16 октября на 435 километре автодороги Р-22 в Тамбовском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, один из автомобилей на тросе буксировал второй, когда в них на большой скорости врезалась еще одна машина. После столкновения автомобили загорелись и оказались полностью уничтожены огнем.

ДТП с пожаром произошло ранним утром

ДТП с пожаром произошло ранним утром

- В аварии погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Одного из пострадавших госпитализировали, остальные направлены на амбулаторное лечение.

В аварии погиб один человек

В аварии погиб один человек

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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