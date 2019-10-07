Возможности в «цифре»: как идет стройка «умных» городов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-07T10:14:45+03:00

От интеллектуального контроля за безопасностью на улицах города до глобальной цифровизации: вчера в Мичуринске запустили систему видеоаналитики, а завтра в Черноземье построят «умные» города

Изменить размер текста: A A

КП сделал подборку успешных IT-кейсов Smart City.

«Умные» города, создание которых еще совсем недавно считались фантастикой, сегодня уже строятся. Понятно, что говорить о полностью цифровом пространстве для жизни пока рано, однако отдельные успешные кейсы из списка Smart City в стране уже есть. Этот опыт, если он дает результаты, в перспективе масштабируется.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU