2019-10-07T10:14:45+03:00
Общество

Возможности в «цифре»: как идет стройка «умных» городов

От интеллектуального контроля за безопасностью на улицах города до глобальной цифровизации: вчера в Мичуринске запустили систему видеоаналитики, а завтра в Черноземье построят «умные» города
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КП сделал подборку успешных IT-кейсов Smart City.

«Умные» города, создание которых еще совсем недавно считались фантастикой, сегодня уже строятся. Понятно, что говорить о полностью цифровом пространстве для жизни пока рано, однако отдельные успешные кейсы из списка Smart City в стране уже есть. Этот опыт, если он дает результаты, в перспективе масштабируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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