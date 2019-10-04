Дом-памятник в Тамбове на улице Базарной могли поджечь намеренно

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-04T10:33:11+03:00

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В региональном управлении по государственной охране объектов культурного наследия предполагают, что причиной пожара в доме-памятнике на перекрестке улиц Базарная и Куйбышева, 136/76 мог стать поджог. Вечером 3 октября, после того как стало известно о возгорании на объекте культурного наследия, специалисты ведомства обратились с заявлением в городской отдел полиции.

- Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области подано заявление в отдел полиции по г. Тамбову по факту предполагаемого поджога, в результате которого произошел пожар на объекте культурного наследия «Дом жилой», расположенном по адресу: г. Тамбов, ул. Базарная/Куйбышева, 136/76, - сообщили в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU