В Тамбове загорелся памятник культуры
Вечером 3 октября в Тамбове загорелся памятник истории и культуры – деревянный дом, расположенный на перекрестке улиц Куйбышева и Базарной, 136/76. Градозащитники давно обращали внимание городских властей на состояние объекта культурного наследия. Здание разрушалось в течение последних нескольких десятилетий. Ситуация изменилась летом, в мэрии приняли решение обеспечить сохранность памятника истории и культуры и объявили конкурс по выбору подрядчика, который проведет здесь консервационные работы. На доме действительно провели работы, но все эти старания, как и сам памятник уничтожает пожар.
- На месте пожара работали 3 пожарных расчета, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В 19 часов 44 минуты возгорание ликвидировали. Дом выгорел частично.
Огонь тушили три пожарных расчета
Фото Татьяны Ворошилиной, Михаила Карасева
Пожар дом-памятник Тамбов.
ИСТОЧНИК KP.RU