В Тамбове загорелся памятник культуры

СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-03T20:02:19+03:00

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Вечером 3 октября в Тамбове загорелся памятник истории и культуры – деревянный дом, расположенный на перекрестке улиц Куйбышева и Базарной, 136/76. Градозащитники давно обращали внимание городских властей на состояние объекта культурного наследия. Здание разрушалось в течение последних нескольких десятилетий. Ситуация изменилась летом, в мэрии приняли решение обеспечить сохранность памятника истории и культуры и объявили конкурс по выбору подрядчика, который проведет здесь консервационные работы. На доме действительно провели работы, но все эти старания, как и сам памятник уничтожает пожар.

- На месте пожара работали 3 пожарных расчета, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В 19 часов 44 минуты возгорание ликвидировали. Дом выгорел частично.

Огонь тушили три пожарных расчета

Фото Татьяны Ворошилиной, Михаила Карасева

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/735709" frameborder="0"></iframe> Пожар дом-памятник Тамбов.

ИСТОЧНИК KP.RU