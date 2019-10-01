2019-10-01T16:00:39+03:00
Общество

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сниженные процентные ставки будут применены для заявок, поданных с 1 октября
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Снижение ставок составит 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и 0,3 п.п. на большинство продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.

Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Мы продолжаем работать в направлении повышения доступности жилья и снова снижаем ставки на ипотечные кредиты. Снижение ставок в совокупности с первоначальным взносом от 10% и удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим россиянам, которые ранее задумывались о приобретении недвижимости, решить свой квартирный вопрос уже в этом году».

За 8 месяцев 2019 года на долю Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк пришлось 53,7% ипотечных кредитов, выданных в регионе. Это более 37 618 млн. руб., благодаря которым свои жилищные условия улучшили 23 836 семей, 7313 из них – в Воронежской области.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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