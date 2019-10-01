2019-10-01T12:24:20+03:00
Общество

Тамбовская гордума отменила аукцион на покупку ноутбуков за 2,4 миллиона рублей

Соответствующее распоряжение подписал Виктор Путинцев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Аукциона не будетАукциона не будет
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В Тамбове не будут проводить аукцион на закупку 40 ноутбуков стоимостью 60 тысяч рублей каждый, который ранее объявила Тамбовская городская дума. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем гордумы Виктором Путинцевым, размещено на официальном сайте госзакупок.

Как следует из документа, электронный аукцион на право заключения контракта на поставку компьютеров, отменяется, изменения найдут отражение в плане-графике закупок на 2019 год. По какой причине в гордуме передумали покупать дорогостоящие компьютеры, там пояснить не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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