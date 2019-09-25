2019-09-25T11:11:22+03:00
Общество

Тамбовская гордума потратит 2,4 миллиона рублей на покупку новых ноутбуков

Один компьютер для народных избранников обойдется в 60 тысяч
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская городская Дума решила обновить компьютерную технику и объявила аукцион на закупку новых ноутбуков. Как следует из документации тендера, гордума, в лице председателя Виктора Путинцева, намерена закупить 40 компьютеров. Сравнительный анализ цен поставщиков продукции показал, что в общей сложности приобретение обойдется городскому бюджету почти в 2,4 миллиона рублей, то есть за одну устройство готовы заплатить 60 тысяч рублей. В технических характеристиках указано, что ноутбуки должны обладать оперативной памятью не менее 8 ГБ, весом не более 1,8 ГБ и размерами 33х23,2 см.

- Крепление экрана должно позволять при раскрытии устройства не менее 360 градусов складывать экран на нижнюю часть устройства для перевода его в режим работы, аналогичный планшетному, с отключением клавиатуры для предотвращения случайных нажатий, - говорится в документации закупки. – Ноутбуки должны сохранять работоспособность при падении с высоты не менее 700 мм.

По условиям закупки компьютеры в гордуму должны доставить в течение 10 дней с момента подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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