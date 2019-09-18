С отчислений на капремонт можно получить доход

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-18T17:24:59+03:00

В областном центре открыт первый специальный банковский счет для формирования фонда капремонта

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Произошло это в банке «Открытие» и, по оценке его управляющего, стало важным шагом на пути выстраивания эффективных партнерских отношений с региональными управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта.

- Открытие специальных счетов в банке для накопления отчислений собственников на проведение капитального ремонта необходимо управляющим компаниям, - подчеркивает Александр Матинко, управляющий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Тамбове. - В рамках исполнения статьи 170 Жилищного кодекса РФ.

Однако у собственников жилья есть и реальная возможность отчисления на капремонт переквалифицировать в некий доход:

- Накопленные на счете денежные средства по решению совета дома могут быть размещены под выгодную процентную ставку в депозит или неснижаемый остаток, - поясняет управляющий.

ИСТОЧНИК KP.RU