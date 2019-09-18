С отчислений на капремонт можно получить доход
Произошло это в банке «Открытие» и, по оценке его управляющего, стало важным шагом на пути выстраивания эффективных партнерских отношений с региональными управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта.
- Открытие специальных счетов в банке для накопления отчислений собственников на проведение капитального ремонта необходимо управляющим компаниям, - подчеркивает Александр Матинко, управляющий ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Тамбове. - В рамках исполнения статьи 170 Жилищного кодекса РФ.
Однако у собственников жилья есть и реальная возможность отчисления на капремонт переквалифицировать в некий доход:
- Накопленные на счете денежные средства по решению совета дома могут быть размещены под выгодную процентную ставку в депозит или неснижаемый остаток, - поясняет управляющий.
ИСТОЧНИК KP.RU