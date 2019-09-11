2019-09-11T12:00:39+03:00
Общество

Сбербанк и Правительство Воронежской области: новый этап цифрового сотрудничества

Состоялась встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
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В ходе встречи речь шла о сотрудничестве банка и региона по итогам визита в Воронежскую область в июне этого года Первого заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Александра Ведяхина. Напомним, что Александр Ведяхин и Александр Гусев тогда обсудили приоритетные направления сотрудничества Правительства Воронежской области и ПАО Сбербанк по цифровым решениям, предлагаемым банком в рамках реализации национальных проектов.

Владимир Салмин и Александр Гусев рассмотрели ряд вопросов, связанных с продвижением и работой экосистемы Сбербанка – удобных сервисов для повседневной жизни и бизнеса. В частности, обсуждались различные варианты сотрудничества в сфере здравоохранения для повышения качества медицинских услуг.

Участники встречи также затронули тему возможного использования облачной платформы Сбербанка SberCloud, системы распознавания лиц VisionLabs, системы распознавания речи в госучреждениях, которые работают напрямую с населением.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Владимира Салмина с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».

ИСТОЧНИК KP.RU

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