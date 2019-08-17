2019-08-17T15:32:29+03:00
Происшествия

Количество пострадавших в аварии с микроавтобусом на тамбовской трассе выросло до 8 человек

Пассажиров «Форд Транзит» доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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8 из 10 наъодившихся в микроавтобусе людей сейчас в больнице8 из 10 наъодившихся в микроавтобусе людей сейчас в больнице
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По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, количество пострадавших в лобовом столкновении фуры и микроавтобуса, которое произошло сегодня у железнодорожного переезда в Рассказовском районе, выросло до 8 человек. Первоначально за медицинской помощью обратились три пассажира.

- Детей среди пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Восемь человек, которые находились в автомобиле «Форд Транзит», доставлены в городскую больницу им. Архиепископа Луки. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 26 человек и 10 единиц техники.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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