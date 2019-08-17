Количество пострадавших в аварии с микроавтобусом на тамбовской трассе выросло до 8 человек
По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, количество пострадавших в лобовом столкновении фуры и микроавтобуса, которое произошло сегодня у железнодорожного переезда в Рассказовском районе, выросло до 8 человек. Первоначально за медицинской помощью обратились три пассажира.
- Детей среди пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Восемь человек, которые находились в автомобиле «Форд Транзит», доставлены в городскую больницу им. Архиепископа Луки. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 26 человек и 10 единиц техники.
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU