Три человека пострадали в аварии на трассе «Тамбов-Пенза» у рассказовского переезда

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-17T14:41:16+03:00

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Серьезная авария произошла 17 августа в 12 часов 45 минут у железнодорожного переезда в Рассказовском районе. Как сообщили в региональном УГИБДД участниками дорожно- транспортного происшествия стали грузовой «МАЗ» ( следовавший без груза) и микроавтобус «Форд Транзит».

Фура въехала в "Форд"

По предварительным данным 39-летний водитель фуры, который двигалась в сторону Тамбова снизить скорость перед железнодорожными путями и начал резко тормозить. В результате этого маневра большегруз развернуло, и его кабина оказалась на встречной полосе, где в это время двигался «Форд Транзит», следовавший в сторону Рассказово.

Большегруз резко затормозил у ж/д переезда

- 38-летний водитель микроавтобуса выполнял частную поездку, это не пассажирский транспорт, - поясняют в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На момент аварии в автомобиле «Форд Транзит» находились 10 человек, троим из них потребовалась медицинская помощь.

В микроавтобусе находились 10 человек

Сейчас обе полосы движения в районе рассказовского ж/д переезда перекрыты. Здесь ликвидируют последствия аварии. Как только автомобили участников ДТП уберут с трассы, движение обещают восстановить.

Микроавтобус выполнял частную поездку

Фото "Тамбовский курьер" и ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU