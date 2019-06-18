2019-06-18T11:03:57+03:00
Происшествия

В Тамбовском лесничестве из-за упавшего со столба электрического провода огонь охватил 1,2 га леса

С возгоранием боролись 15 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Распространение огня пожарные остановили через полчасаРаспространение огня пожарные остановили через полчаса
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Пожар, который возник 17 июля в Тамбовском лесничестве на территории Рассказовского района из-за упавшего со столба электрического провода, распространился на площади 1,2 гектара. К счастью, до ближайшего населенного пункта (а это село Платоновка, расположенное в 6 км от очага возгорания) пожар не добрался.

- Сообщение о возгорании поступила в 14 часов 20 минут, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - К месту незамедлительно выехали: оперативная группа Рассказовского гарнизона, одно отделение ПСЧ–24. В 14.50 пожар локализовали. В 15.00 пожар ликвидировали на площади 1,2 Га. Всего к ликвидации лесного пожара привлекалось 15 чел. и 5 ед. техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 ед. техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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