На Тамбовщине из-за оборвавшегося провода произошел лесной пожар
ЧП произошло на территории Рассказовского района: машины отправляют в объезд
Обрыв провода стал причиной пожараФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
На территории Рассказовского района произошло ЧП. По данным областного УГИБДД на 30 километре трассы «Тамбов-Пенза» оборвалась линия придорожной ЛЭП. Провод упал на землю и от этого загорелись посадки. Сейчас проезд для автомобилистов на опасном участке закрыли.
- Экипажи дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД России «Рассказовский» на данном участке осуществляют распорядительно- регулировочные действия, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. -Объезд участка осуществляется через город Рассказово.
ИСТОЧНИК KP.RU