На Тамбовщине из-за оборвавшегося провода произошел лесной пожар

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-17T14:46:22+03:00

Обрыв провода стал причиной пожара Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ЧП произошло на территории Рассказовского района: машины отправляют в объезд

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На территории Рассказовского района произошло ЧП. По данным областного УГИБДД на 30 километре трассы «Тамбов-Пенза» оборвалась линия придорожной ЛЭП. Провод упал на землю и от этого загорелись посадки. Сейчас проезд для автомобилистов на опасном участке закрыли.

- Экипажи дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД России «Рассказовский» на данном участке осуществляют распорядительно- регулировочные действия, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. -Объезд участка осуществляется через город Рассказово.

ИСТОЧНИК KP.RU