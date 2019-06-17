2019-06-17T14:46:22+03:00
Происшествия

На Тамбовщине из-за оборвавшегося провода произошел лесной пожар

ЧП произошло на территории Рассказовского района: машины отправляют в объезд
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Обрыв провода стал причиной пожараОбрыв провода стал причиной пожараФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

На территории Рассказовского района произошло ЧП. По данным областного УГИБДД на 30 километре трассы «Тамбов-Пенза» оборвалась линия придорожной ЛЭП. Провод упал на землю и от этого загорелись посадки. Сейчас проезд для автомобилистов на опасном участке закрыли.

- Экипажи дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД России «Рассказовский» на данном участке осуществляют распорядительно- регулировочные действия, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. -Объезд участка осуществляется через город Рассказово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мичуринске двое мужчин обманули владельца проката инструментов
В Тамбове около 250 школьников сдадут нормативы ГТО
Дело экс-главы Мичуринска направляют в суд
Тамбовчанин за две тысячи рублей пытался подкупить сотрудника полиции
В Тамбовской области отец-алкоголик ударил ребенка головой об стену
В Тамбовской области мужчине, проживающему без паспорта, грозит штраф
За выходные жители Тамбовщины нарушили ПДД 569 раз
Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Тамбовской области
Мичуринские поисковики принимают участие в Международной военно-исторической экспедиции
В Тамбовской области молодой водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
Тамбовскому живописцу присвоили звание заслуженного художника РФ
В Тамбовской области на полевой дороге перевернулся автомобиль
Тамбовчане сдали в библиотеку 400 килограммов батареек