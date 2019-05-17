2019-05-17T16:52:39+03:00
Общество

Победитель Сбербанкиады по кроссфиту: «Сильные соперники делают тебя сильнее»

Александр Козвонин рассказал, как совмещает спорт с работой
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Среди десяти дисциплин, представленных на Летней Сбербанкиаде Центрально-Черноземного банка 2019 года, встречаются и те, что пока не стали олимпийскими. Например, участники из восьми команд могут доказать свои единство и силу духа в перетягивании каната. Есть и еще одно соревнование для настоящих силачей – кроссфит. Первым среди сильнейших стал Александр Козвонин из Курского отделения ПАО Сбербанк.

- Спасибо за поддержку моим родным: на соревнования приехала супруга с дочкой, а сын остался болеть дома. Ради них старался. Победил – очень счастлив. Кроссфит подразумевает сумасшедший режим. Нужно постоянно держать себя в тонусе, проводить тренировки. Нужны правильное питание и сон. Я - инкассатор: просыпаюсь и сразу на пробежку, потом тренировка в зале. Естественно, что моя работа подразумевает физический труд. Конечно, моя подготовка дает большой плюс в работе, - подчеркивает Александр.

Кроссфит – это многофункциональный вид спорта, который требует как общей, так и силовой выносливости.

- Хотя сегодня самым сложным был бег. Особенно на фоне упражнений на турнике. За счет бега нужно было выигрывать у других участников. Поэтому надо было правильно выбирать тактику. Мой напарник шел быстрее меня. Но я знал, что догоню, когда он задышит тяжелее. Так и получилось. Это же кошки-мышки. Однако я хочу сказать спасибо своему напарнику – он очень сильный. За счет этого и я не расслаблялся. Сильные соперники делают тебя сильнее, - поделился эмоциями Александр Козвонин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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